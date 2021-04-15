Zara'da polisler ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıttı - Son Dakika

Zara ilçesinde polisler ihtiyaç sahiplerine yardım paketi dağıttı.

Zara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetim İstasyonu Amirliği personelinin ramazan ayı dolayısıyla hazırladıkları 25 gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı kaydedildi.

Gıda paketlerinin polisler tarafından ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Müdürlüğümüz ve amirliğimiz bünyesinde görev yapan personelimiz imkanları doğrultusunda oluşturdukları bütçe ile ramazan kolileri hazırlatarak ilçe merkezimizdeki ihtiyaç sahibi 25 aileye yardımda bulunmuştur." ifadesi aktarıldı.