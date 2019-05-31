Son Dakika Haberleri: Zara'da "Ramazan ve İnfak" yarışması düzenlendi
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Zara'da "Ramazan ve İnfak" yarışması düzenlendi

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde "Ramazan ve İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi.

Zara'da
Sivas'ın Zara ilçesinde "Ramazan ve İnfak" temalı resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi.
Zara İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ortaokullar arasında "Ramazan ve İnfak" yarışması yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Camisi avlusunda cuma namazı öncesi dereceye giren resim ve kompozisyonların yer aldığı sergi açıldı.
Sergiye katılan Kaymakam Mehmet Sayın, yaptığı açıklamada, "Yardımlaşmanın ve dayanışmanın anlam kazandığı ramazan ayında gençlerimiz arasında infak konusunda farkındalık oluşturulması memnuniyet vericidir. Öğrencilerimizin icra ettikleri resimlerde ve yazdıkları kompozisyonlarda infak teması çok güzel işlenmiş. Emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.
Program sonunda Kaymakam Mehmet Sayın ve ilçe protokolü tarafından dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:50 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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