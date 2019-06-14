Son Dakika Haberleri: Zara'da resim sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Zara'da resim sergisi açıldı

3 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde resim sergisi açıldı.

Zara'da resim sergisi açıldı, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde resim sergisi açıldı.
Reşitakif Paşa Ortaokulu bahçesinde öğrencilerin görsel sanatlar dersinde hazırladıkları eserler sergilendi.
Öğrencilerin hazırladıkları mask, yağlı boya, tipografi, kaligrafi, kara kalem resimleri ile logo tasarım çalışmaları sergide ziyarete açıldı.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimiz hayal dünyaları, el becerileri ve aldıkları eğitimi birleştirerek birbirinden güzel ve başarılı eserleri ortaya çıkarmışlar. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
Serginin açılışına Zara Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:08 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valinin makam aracı yanında drift atan sürücüye ceza Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştı: İyi tatiller kuzularım El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:20:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara'da resim sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]