Son Dakika Haberleri: Zara'da "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliği başlatıldı
Son Dakika Güncel Zara'da 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' etkinliği başlatıldı

Zara'da "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliği başlatıldı

1 saat önce

Sivas'n Zara ilçesinde "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliği başlatıldı.

Zara'da

Sivas'n Zara ilçesinde "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliği başlatıldı.

Zara Kaymakamlığı tarafından Korgeneral Ahmet Başyurt Stadı'nda başlatılan etkinliğin ilk gününde Kaymakam Mehmet Sayın, kurum amirleri ve üniversite öğrencilerinin katılımı ile yürüyüş yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağlıklı bireyler olabilmemizin yolu, spor ve yürüyüş yapmaktan geçer. Öğrencilerimiz ve halkımızın yollarda yürüyüşler yaptığını gördük. Etkinliğimiz kapsamında vatandaşlarımız sağlıklı yaşam yürüyüşü için her gün 08: 00 ile 18: 00 saatleri arasında stadyuma gelerek spor ve yürüyüş yapabilecekler." dedi.

Mehmet Sayın, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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