Zara'da sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zara'da sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Zara'da sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Zara'da sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak içki ele geçirildi.


Sivas'ın Zara ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık ekipler tarafından "Alkol" kod ismi ile gerçekleştirilen operasyonda, 2 iş yerinde pet şişelerde depolanmış 10 litre sahte Votka, 2 litre viski ve 0,5 litre anason ele geçirildi. Her iki iş yerinin sahipleri hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
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