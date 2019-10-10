Son Dakika Haberleri: Zara'da şeker pancarı hasadı başladı
Son Dakika Güncel Zara'da şeker pancarı hasadı başladı

Zara'da şeker pancarı hasadı başladı

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı.

Zara'da şeker pancarı hasadı başladı, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı.

Hasat döneminin başlaması nedeniyle çiftçileri tarlada ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, pancar üreticileri ile ürün değerlendirmesi yaptı.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürün rekoltesinde artış olduğunu belirterek, "Bu yıl şeker pancarı üretiminde ciddi bir artış yaşandı. İlçe genelinde 3 bin 700 dekar alanda şeker pancarının ekildiği Zara'da nihayet hasat dönemine geçildi." dedi.

Üreticilerin ürün verimi ve kalitesinden memnuniyet duyduğunu aktaran Şimşek, "İlçemizin önemli tarım ürünü olmaya namzet şeker pancarının kalitesinin yüksek olması doğru üretimi teşvik edecektir. Üreticilerimiz hasat etmekte oldukları ürünleri daha önce anlaştığı Tokat ve Erzincan'da değerlendirecekler." diye konuştu.

Zeki Şimşek, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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