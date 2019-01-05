Son Dakika Haberleri: Zara'da Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı

Zara'da Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı

52 dakika önce

Zara ilçesinde sokak ve yaban hayvanları için başlatılan "Bir Kap Mutluluk" projesi kapsamında belirli alanlara yiyecek bırakıldı.

Zara'da Sokak Hayvanlarına Yiyecek Bırakıldı, System.String[]
Zara ilçesinde sokak ve yaban hayvanları için başlatılan "Bir Kap Mutluluk" projesi kapsamında belirli alanlara yiyecek bırakıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özlem Sayın tarafından haya geçirilen projeyle ilçe merkezinde belirlenen alanlara sokak hayvanları için sosis, ekmek, süt, meyve ve yemek artıkları konuldu.

Projeye destek veren vatandaşlar, daha sonra Tödürge Gölü'ne geçerek burada da yaban hayvanları için doğaya yem, ekmek, sebze ve yemek artıkları bıraktı.

Sayın, yaptığı açıklamada, projeyle sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarını daha rahat atlatmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Farkındalık yaratmayı amaçladıklarını da dile getiren Sayın, "7'den 70'e herkesin katılımını sağlayarak zorlu kış şartlarında mücadele eden hayvanlarımızı da unutmayalım istedik." dedi

Programa Kaymakam Mehmet Sayın, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri, ortaöğretim ve yüksekokul öğrencileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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