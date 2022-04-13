Zara'da "Sosyal Market"e giysi yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Zara'da "Sosyal Market"e giysi yardımı

13.04.2022 13:07
Zara'da "Sosyal Market"e giysi yardımı

Merkezi İstanbul'da bulunan Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu, Zara Belediyesinin Sosyal Market'ine giysi desteğinde bulundu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu, Zara Belediyesinin Sosyal Market'ine giysi desteğinde bulundu.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere içerisinde bebek, çocuk, genç, yetişkinlere yönelik ayakkabı ve kıyafetlerin yer aldığı koliler Federasyon Başkanı Mehmet Bağca tarafından Zara Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mehmet Kurt'a teslim edildi.

Bağca, federasyon olarak her yıl Suriye'nin İdlib şehrine yardım tırları gönderdiklerini söyledi.

Ramazan ayında Zara'daki köylerde gıda yardımı yaptıklarını belirten Bağca, "Bu yıl da giyim malzemesi olarak belediyemize ait Sosyal Market'e katkı sağladık." dedi.

YORUMLAR
500
Bu kadarına da pes! İstanbul'da 'Daha uygun' denilen 4 ilçede kiralar 7 bin liraya dayandı Bu kadarına da pes! İstanbul'da 'Daha uygun' denilen 4 ilçede kiralar 7 bin liraya dayandı HDP'li Gülüm: 'Tutuklu ve hükümlüler insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor' HDP'li Gülüm: 'Tutuklu ve hükümlüler insanlık dışı uygulamalara maruz kalıyor'

İstanbul, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da 'Sosyal Market'e giysi yardımı - Son Dakika


Son Dakika
13:00 Eski takımı Terim'in Rumen prensi Morutan'ı dert etti! Antrenmana kadar gelip sorunu öğrenecekler
12:43 Bakan Soylu, HDP'li vekili Kılıçdaroğlu'na sordu: Protesto sırasında tekerlekli sandalyesinden düşmüştü
12:30 Akşener, parmağından çıkardığı yüzükle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulundu! Salondan alkış sesleri yükseldi
12:21 Arkadaşını alkol kontrolünden kurtarmak için önce kendini, daha sonra polis memurunu yaraladı
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'na yüklendi: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
12:01 Evlilik Hakkında Her Şey'de 5 yıl sonra komadan uyanan karakterin dolar şaşkınlığı: Dün 3 liraydı
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüştü
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 13:14:25. #1.11#
SON DAKİKA: Zara'da "Sosyal Market"e giysi yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement