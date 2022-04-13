Zara'da "Sosyal Market"e giysi yardımı - Son Dakika

Merkezi İstanbul'da bulunan Zara Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu, Zara Belediyesinin Sosyal Market'ine giysi desteğinde bulundu.

İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere içerisinde bebek, çocuk, genç, yetişkinlere yönelik ayakkabı ve kıyafetlerin yer aldığı koliler Federasyon Başkanı Mehmet Bağca tarafından Zara Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Mehmet Kurt'a teslim edildi.

Bağca, federasyon olarak her yıl Suriye'nin İdlib şehrine yardım tırları gönderdiklerini söyledi.

Ramazan ayında Zara'daki köylerde gıda yardımı yaptıklarını belirten Bağca, "Bu yıl da giyim malzemesi olarak belediyemize ait Sosyal Market'e katkı sağladık." dedi.