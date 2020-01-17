Zara'da sporcu öğrenciler belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara'da sporcu öğrenciler belirlendi - Son Dakika

Zara'da sporcu öğrenciler belirlendi

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokullarda Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrenci tespiti yapıldı.

Zara'da sporcu öğrenciler belirlendi, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokullarda Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrenci tespiti yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde başlattığı proje kapsamında kurslar düzenlemeye başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında ilkokullarda spor alanında başarılı olan öğrencileri becerilerine göre branşlara yönlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ergüt, "Geçtiğimiz yıl ilçe merkezinden dört ilkokuldan tespit ettiğimiz 19 öğrencimizin yanı sıra bu öğrencilerimizin sınıf arkadaşları da dahil edilerek kurslarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ergüt, sporun öğrencilerin hayatında her zaman bir yerinin olduğunu ve bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre seçildi
Evlenmek istediği baldızını öldüren adam, "Cinayeti bayrak için işledim" dedi Son dakika: Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin sorusunu beğendi: Aferin, bana unuttuğumu hatırlattın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:09:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zara'da sporcu öğrenciler belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]