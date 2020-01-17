Zara'da sporcu öğrenciler belirlendi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde ilkokullarda Sportif Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında öğrenci tespiti yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde başlattığı proje kapsamında kurslar düzenlemeye başladıklarını söyledi.

Proje kapsamında ilkokullarda spor alanında başarılı olan öğrencileri becerilerine göre branşlara yönlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ergüt, "Geçtiğimiz yıl ilçe merkezinden dört ilkokuldan tespit ettiğimiz 19 öğrencimizin yanı sıra bu öğrencilerimizin sınıf arkadaşları da dahil edilerek kurslarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ergüt, sporun öğrencilerin hayatında her zaman bir yerinin olduğunu ve bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.