Zara'da "Tarımsal Alanda Sigorta" Semineri

Sivas'ın Zara ilçesinde "Tarımsal Alanda Sigorta" konulu seminer düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Tarımsal Alanda Sigorta" konulu seminer düzenlendi.



Zara Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı ve Konferans Salonu'nda, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Cumhuriyet Sigortacıları Kulübü ve Tarım Sigortaları (TARSİM) Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, programın düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.



Tarımda sigortanın önemli olduğunu vurgulayan Sayın, "Yakın zamanda tarım sigortaları ile ilgili bir toplantıda çiftçilerimizin karşılaştıkları sıkıntılar görüşülmüştü. Bugün tarım sigortalarının üst düzey yetkilisinin ilçemizde seminer düzenliyor olması memnuniyet vericidir." dedi.



Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise tarım alanlarında sigortacılığın eskiye nazaran daha yaygın hale geldiğini ifade ederek, "Tarım sigortası çiftçinin teminatıdır. Tarım sigortasının yaygınlaşması ve daha iyi anlaşılabilmesi için yapılan bu seminer çiftçilerimiz için önemli." diye konuştu.



Cumhuriyet Sigortacıları Kulübü Başkanı Fatih Akkaya da kulüplerini ve okullarını sektöre tanıtmayı ve geleceğin sigortacı adaylarının kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.



Seminere konuşmacı olarak katılan TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu da tarımsal alanda yer alan risklere değindi. Satoğlu, tarımda sigortanın önemi hakkında bilgiler verdi.



Seminere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlar, öğrenciler ve çiftçiler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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