Son Dakika Haberleri: Zara'da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

Zara'da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Zara'da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda Tarsim Malatya Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan, tarım sigortasının devlet özel sektör işbirliği, havuz sistemi, tarım sigortasının kapsadığı tarımsal ve hayvansal ürünler ile zararları konularında çiftçileri bilgilendirdi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Kaya ile çiftçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:02 Kaynak: AA

Hacı Bayram, Sivas, Tarım Sigortaları Havuzu, Güncel
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