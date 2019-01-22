Zara'da Tarsim Bilgilendirme Toplantısı
1 saat önce
Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Sivas
'ın Zara ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram
Elmas Yatılı Bölge İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda Tarsim Malatya
Bölge Müdürü Mehmet Ali Doğan
, tarım sigortasının devlet özel sektör işbirliği, havuz sistemi, tarım sigortasının kapsadığı tarımsal ve hayvansal ürünler ile zararları konularında çiftçileri bilgilendirdi.
Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş
, Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Kaya
ile çiftçiler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:02 Kaynak: AA
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