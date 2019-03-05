Son Dakika Haberleri: Zara'da Tkdk Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Zara'da Tkdk Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

31 dakika önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Zara'da Tkdk Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, TKDK Sivas İl Koordinatörlüğü Kıdemli Başvuru Kabul Uzmanı Fahri Uçkan ve Kontrat Uzmanı Sercan Yamen tarafından IPARD ikinci dönemi 5. çağrı ilanına çıkılması ile ilgili bilgiler verildi.

Toplantıda yeni dönem desteklenecek tedbirler ve destekler ile bütçe konularında çiftçiler bilgilendirildi.

Toplantıya, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, muhtarlar ile çiftçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:20 Kaynak: AA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Sivas, Güncel
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