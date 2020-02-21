Zara'da "Tohum Saç Dünya Yeşersin" tanıtım günleri düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zara'da 'Tohum Saç Dünya Yeşersin' tanıtım günleri düzenlendi - Son Dakika

Zara'da "Tohum Saç Dünya Yeşersin" tanıtım günleri düzenlendi

7 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde "Tohum Saç Dünya Yeşersin" tanıtım günleri düzenlendi.

Zara'da

Sivas'ın Zara ilçesinde "Tohum Saç Dünya Yeşersin" tanıtım günleri düzenlendi.

Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından gerçekleştirilen proje ile Uluslararası Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki misafir öğrenciler, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin davetlisi olarak ilçeye geldi.

Kaymakam Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret eden öğrenciler, etkinlik hakkında bilgiler verdi.

Öğrencileri makamında konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın, "Milletimiz misafirlere her zaman değer verir. Sizleri ilçemizde görmekten ötürü mutluluk duymaktayız." dedi.

Misafir öğrenciler daha sonra Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu konferans salonlarında Etiyopya ve Tanzanya ülkeleri hakkında bilgiler verdi.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:46 Kaynak: AA
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