Zara'da TOKİ inşaatları devam ediyor - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde yapımına TOKİ tarafından başlanılan 642 toplu konut, cami ve alışveriş merkezi inşaatları devam ediyor.

Toplu konut alanını ziyaret eden AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okur, "İlçemizde C-1 tip 2+1 ve 3+1 toplu konutlarımız ile bir cami bir de alışveriş merkezi inşaatımız başladı. Biri 11 blok, diğeri 16 bloktan oluşacak iki toplu konut bölgemizde birinci kat aşamasına gelindi. Temel kısmı tamamlanan inşaatımızın ilk blokunda birinci katımızın kalıbı hazırlandı." dedi.

Okur, üçüncü etap inşaatlarla ilgili gelişmeleri de takip ettiklerini sözlerine ekledi.