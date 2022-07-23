Zara'da traktör sürücüleri bilgilendirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde traktör sürücüleri bilgilendirildi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Zara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Zara Ziraat Odası Başkanlığı birlikteliğinde Cumhuriyet Üniversitesi Zara Kampüsü girişinde traktör sürücülerine yönelik uygulamalı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kurumlara bağlı ekipler tarafından sürücülere reflektör ve tepe lambası ile alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Her yıl hasat döneminin başlamasıyla motorlu tarım aletlerinin karıştığı trafik kazaları artmaktadır. Bu yıl da kurumlarımız işbirliğinde açık alanda sürücülerden traktörleri ile katılmalarını isteyerek farklı bir toplantı yapmak istedik. Verimli bir toplantı oldu, yüksek katılım sağlandı." dedi.