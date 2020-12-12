Zara'da traktör sürücülerine reflektör ve tepe lambası dağıtıldı - Son Dakika

Zara'da traktör sürücülerine reflektör ve tepe lambası dağıtıldı

12.12.2020 13:33
Zara'da traktör sürücülerine reflektör ve tepe lambası dağıtıldı, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde traktör sürücülerine reflektör ve döner tepe lambası dağıtıldı.

Sivas'ın Zara ilçesinde traktör sürücülerine reflektör ve döner tepe lambası dağıtıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Kampusu önündeki trafik denetim noktasında düzenlenen programda, Zara Ziraat Odası tarafından alımı gerçekleştirilen üçgen reflektör ile döner tepe lambaları traktör sahiplerine teslim edildi.

Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, programda yaptığı konuşmada, D-200 kara yolu üzerinde bulunan ilçenin, doğu batı istikametinde önemli bir güzergah olduğunu söyledi.

Bu yola açılan çok sayıda köy yolu bulunduğunu belirten Sayın, "Köylerimizde çiftçilerimizin kullanmış oldukları traktörlerde mutlak surette yola çıkarken reflektörle, sinyal lambalarını bulundurmaları gerekiyor. İnsan hayatı değerli, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için kurallara mutlak suretle riayet etmesi gerekiyor. Ziraat Odamızda bu sürece katkı sunmak adına reflektörleri temin etmiş bulunmakta, biz de çiftçilerimize burada dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çiftçilerin, çiftçiliğin yoğun olduğu dönemlerde hassasiyetle trafik kurallarına riayet etmelerinin son derece önemli olduğuna değinen Sayın, şunları kaydetti:

"Araçlarında eksiği olan vatandaşlara Ziraat Odası, belediye, kaymakamlık olarak destek olmaya hazırız. Trafikçilerimizin kontrollerinde reflektör, tepe lambası ve römorka elektrik akımı sağlayan hortum tesisatının takılı olmaması durumunda eksiklikler giderilene kadar traktör sahiplerinin ruhsatlarına el konulacaktır. Ne kendi canları, ne de başkalarının canı yanmasın. Ceza yerine bu uygulamayla traktör şoförlerini uyaracağız."

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ise yeteri kadar ışık donanımına sahip olmayan traktörlerin akşam saatlerinde trafiğe çıkmasının trafik kazalarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Özellikle reflektör, dönerli tepe lambası ve römork aydınlatmaları eksikliği nedeniyle ölümlü trafik kazaların yaşandığına dikkati çeken Şimşek, "İlçemizde son günlerde birbiri ardına geceleri meydana gelen traktör kazalarında genç yaşta çocuklarımızı toprağa verdik. Kaza kayıtlarında da ortaya çıkan eksikliklere dikkat çekmek üzere oda olarak reflektör ve döner tepe lambası alımı yaparak çiftçilerimize dağıttık. 150 bin liralık traktörlerde toplam 150 liralık hayat kurtaracak aparatların bulundurması elzemdir. Burada yaptığımız programla önemli bir husus üzerinde farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, traktör römorklarına reflektör taktı.

Programa Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara İlçe Emniyet Müdür Vekili Baycan Özad ve İlçe Jandarma Komutanı Seyhan Doğan da katıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Ziraat Odası, Traktör, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da traktör sürücülerine reflektör ve tepe lambası dağıtıldı - Son Dakika


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