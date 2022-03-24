Zara'da vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Zara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Zara Kent Meydanı'nda vatandaşlara 10 bin adet kara çam ve sarı çam fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Programda konuşan Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, orman ve ağacın önemine vurgu yaptı.

Ağaçların ürettiği oksijenin tüm canlıların yaşam kaynağı olduğunu söyleyen Dinçer, "İnsanların kirlettiği havayı, dünyamızı ağaçlar temizliyor. Bu kadar önemli bir görevi yerine getiren ağaçlarımızın sayısını azaltmak yerine çoğaltmalıyız. Ne kadar çok yoğun olursak olalım, geleceğe en az bir fidanı miras bırakalım. Dağıtmakta olduğumuz fidanlarımızı toprakla buluşturarak yarınlarımıza yeşil bir dünya hediye edeceğimizi düşünerek bu misyonu hakkıyla yerine getireceğinizden şüphem yoktur." dedi.

Programa Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.