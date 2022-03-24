Zara'da vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zara'da vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı

24.03.2022 16:25
Zara'da vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Zara Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Zara Kent Meydanı'nda vatandaşlara 10 bin adet kara çam ve sarı çam fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Programda konuşan Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, orman ve ağacın önemine vurgu yaptı.

Ağaçların ürettiği oksijenin tüm canlıların yaşam kaynağı olduğunu söyleyen Dinçer, "İnsanların kirlettiği havayı, dünyamızı ağaçlar temizliyor. Bu kadar önemli bir görevi yerine getiren ağaçlarımızın sayısını azaltmak yerine çoğaltmalıyız. Ne kadar çok yoğun olursak olalım, geleceğe en az bir fidanı miras bırakalım. Dağıtmakta olduğumuz fidanlarımızı toprakla buluşturarak yarınlarımıza yeşil bir dünya hediye edeceğimizi düşünerek bu misyonu hakkıyla yerine getireceğinizden şüphem yoktur." dedi.

Programa Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Yıldızeli'nde minikler 'Orman Haftası' kapsamında fidan dikti Yıldızeli'nde minikler 'Orman Haftası' kapsamında fidan dikti Kavak'ta vatandaşlara 14 bin 250 fidan dağıtıldı Kavak'ta vatandaşlara 14 bin 250 fidan dağıtıldı

orman haftası, Hisarcık, 21 Mart, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'ya şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
15:30 Fotoğraftaki eksik lider: Almanya Başbakanı Olof Scholz, NATO zirvesindeki liderler fotoğrafında yoktu!
15:23 Fenerbahçe'de deprem etkisi! Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:33:31. #1.11#
SON DAKİKA: Zara'da vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement