Zara'da Voleybol Turnuvası
50 dakika önce
Sivas'ın Zara ilçesinde kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.
Sivas
'ın Zara ilçesinde kurumlar arası voleybol
turnuvası başladı.
Sivas Valiliği tarafından başlatılan "Spor Sivas" projesi kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonluğunda "Sivas Kongresi 100. Yıl Voleybol Turnuvası" düzenlenen törenle başladı.
Turnuvanın başlaması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Kaymakam Mehmet Sayın
, "Proje kapsamında başlattığımız turnuvamıza 16 takım katılım sağladı. Mehmet Habib Soluk
Fen Lisesi Spor Salonu'nda hafta içi oynanacak müsabakaların finalini 21 Nisan'da yapacağız. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:20 Kaynak: AA
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