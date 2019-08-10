Son Dakika Haberleri: Zara'da yaz Kur'an kursları sona erdi
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Zara'da yaz Kur'an kursları sona erdi

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde yaz Kur'an kursları için kapanış programı düzenlendi.

Zara'da yaz Kur'an kursları sona erdi, System.String[]
Sivas'ın Zara ilçesinde yaz Kur'an kursları için kapanış programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.
Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, kursların düzenlenmesinde emeği geçenleri çocukları tebrik etti.
Zara Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz de "Hocalarımızın bu azmi ve çocuklarımızın ilgiyle katılımı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 17 gün beş vakit namaza camiye koşan, hafta içleri her gün yaz Kur'an kurslarımıza katılarak dua ve sureleri ezberleyen, Kur'an okumayı öğrenen çocuklarımız bugün bu dünyadaki mükafatlarını alıyorlar. Kendilerini kutluyorum." dedi.
İlahi okunması, anaokulu Kur'an kursu öğrencilerinin gösterisi ve sinevizyon gösteriminin yapıldığı programın sonunda ödül töreni düzenlendi.
Yaz Kur'an kursunda başarılı olan çocuklar ile 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi kapsamında 17 gün camilerde namaz kılan çocuklara ödül, kurs hocalarına da plaket verildi.
Fatih Çelik, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:32 Kaynak: AA
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