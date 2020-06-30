Zara'da yaz Kuran kursuna kayıt yaptıran öğrencilere hediye - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde yaz Kuran kurslarına kayıt yaptıran öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Zara Diyanet Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi, yaz Kuran kursları için kayıt yaptığı öğrencilere kitap, dondurma ve çikolata dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl yaz Kuran kursu faaliyetinin Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitimle gerçekleştiğini aktaran Çelebi, ulaştığı öğrencilerin gönüllü olarak kurslara kayıtlarını yaptı.

Daha sonra bu öğrencileri evlerinde ziyaret eden Çelebi, Diyanet İşleri Başkanlığının yaz Kuran kursları için hazırlattığı kitap setleri ile çikolata ve dondurma hediye etti.

Bazı öğrencilerin habersiz olduğu için kurslara kayıt yaptırmadığını belirten Çelebi, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Diyanet TV üzerinden yaz Kuran kursları uygulaması başlatıldı. Uygulama için başvuru yapamayan öğrencilerimizin bir hayli çok olduğunu öğrendim ve duyuru yaparak, çocuklarımızın kayıtlarını yapmaya başladım." dedi.