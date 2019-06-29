Son Dakika Haberleri: Zara'da yaz kursları açılış programı yapıldı
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Zara'da yaz kursları açılış programı yapıldı

28 dakika önce

Zara Kaymakamlığı tarafından Zara Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi koordinesinde başlatılan yaz kursları dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Zara'da yaz kursları açılış programı yapıldı, System.String[]
Zara Kaymakamlığı tarafından Zara Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Şehit Vahip Dinler Halk Eğitim Merkezi koordinesinde başlatılan yaz kursları dolayısıyla açılış programı düzenlendi.
Zara Spor Salonu'ndaki açılış programına katılan Kaymakam Mehmet Sayın, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın kurslara yoğun bir şekilde ilgi göstermesi memnuniyet verici bir gelişme. Her branşta öğrenci sayısının fazla olması etkinliklere ilçe insanının ilgili olduğunu göstermektedir. Yaz kurslarımızın da amacı öğrencilerimizin yaz tatillerini verimli geçirmeleri, becerilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleridir." dedi.
İlk kez bu yıl birçok branşın aynı anda açıldığını belirten Sayın, "Yüzme, güreş, judo, atletizm, jimnastik, basketbol, futbol branşlarında iki ay süreyle uzman eğitmenlerimiz tarafından kurslarımız düzenlenecektir. Yaz kurslarımız bittikten sonra da eğitim alınan branşlara ara vermeden devam edilmesi sizlerden isteğimizdir." diye konuştu.
Konuşmanın ardından öğrencilerle basket atışı yapan Sayın, branş hocalarından kurslar hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti.
Programa, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alparslan Ergüt, eğitimciler, kursiyerler ve aileleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Mehmet Sayın, Spor
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