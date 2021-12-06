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Zara'da yeni stadyum hizmete açıldı - Son Dakika

Zara'da yeni stadyum hizmete açıldı

06.12.2021 13:34
Zara'da yeni stadyum hizmete açıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde inşa edilen yeni stadyum hizmete girdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde inşa edilen yeni stadyum hizmete girdi.

Ahmet Başyurt Mahallesi'nde eski stadın yerine üç aylık süreçte inşa edilen stadyum, Zara Spor - İmranlı Spor karşılaşmasıyla futbolseverlere hizmet vermeye başladı. Maç öncesi, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında vefat eden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl için Zara Sporlu futbolcular tarafından üzerinde "İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'a rahmet dileriz." yazılı pankart açıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, "Eski sahamız ömrünü doldurduğundan Bakanlığımız tarafından yenilenmek üzere yıkılarak üç ay gibi kısa sürede yenisi inşa edildi. Futbol sahası, 500 kişilik tribün ve 2'li soyunma odası olarak hizmete giren tesisimizde ilk resmi maçımızı İmranlı Spor ile gerçekleştirdik." dedi.

Zara'da yeni stadyum hizmete açıldı
Zara'da yeni stadyum hizmete açıldı

Murat Açıl, Hisarcık, İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'da yeni stadyum hizmete açıldı - Son Dakika


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