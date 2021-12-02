Zara'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde trafik polisleri, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim yaptı.

Zara Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlaması nedeniyle Sivas- Erzincan kara yolunda denetim yapıp, sürücüleri bilgilendirdi.

Denetimler kapsamında soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik ekipleri tarafından başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri ve diş derinlikleri incelendi.

Denetimlerin zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ereceği 1 Nisan 2022'ye kadar devam edeceği belirtildi.