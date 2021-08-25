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Zara'dan afet bölgelerine yardım gönderildi - Son Dakika

Zara'dan afet bölgelerine yardım gönderildi

25.08.2021 13:06
Zara'dan afet bölgelerine yardım gönderildi, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen "Sivas Zara'dan Kastamonu'ya" destek kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, orman yangınlarından ve selden etkilenen illere gönderilecek.

Sivas'ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen " Sivas Zara'dan Kastamonu'ya" destek kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, orman yangınlarından ve selden etkilenen illere gönderilecek.

Kampanya kapsamında, Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu'nun hazırlattığı yardım kolileri, düzenlenen törenle Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderildi.

Törende konuşan Kaymakam Meriç Dinçer, afetzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni eden Dinçer, şunları kaydetti:

"Ülkemizin çeşitli bölgelerinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle destek kampanyası başlattık. Kampanyamız ile ilçe genelinde 136 bin 520 lira nakdi destek toplanıldı. Toplanan bağış, ilgili banka hesabına aktarılmıştır. Ayrıca Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonumuz gıda, temizlik malzemelerinden oluşan 50 bin liralık destek sağlamıştır. Ayni desteğimizi de afet bölgelerimize ulaştırılmak üzere Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Kampanyamıza destek sağlayan federasyon başkanı Mehmet Bağca'ya, yönetiminde yer alan dernek başkanlarına, tüm kurumlarımıza, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Sivas Zara, Kastamonu, Sivas, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara'dan afet bölgelerine yardım gönderildi - Son Dakika


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