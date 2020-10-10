Zara Devlet Hastanesine hemodiyaliz makinesi bağışlandı - Son Dakika

Hayırsever iş insanı Ethem Sancak tarafından Zara Devlet Hastanesine 1 milyon 500 bin TL değerinde üç adet hemodiyaliz makinesi bağışlandı.

Kaymakam Mehmet Sayın, yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda bizi ziyaret eden BMC Otomotiv ve ES Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, hastanemiz diyaliz merkezinde kullanılmak üzere 3 adet hemodiyaliz makinesi hediye etmek istediğini belirtmişti. Hayırsever iş insanımız söz verdiği cihazları hastanemize ulaştırdı. Dünyada son sistem olan bu cihazları ilçemize, hastanemize kazandırdığı için Ethem Bey'e teşekkürlerimizi sunuyorum." dedi.

Sayın, yakın zamanda cihazların kurulumu yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacağını da sözlerine ekledi.