'Zara için bir fikrim var' yarışması düzenlendi - Son Dakika
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'Zara için bir fikrim var' yarışması düzenlendi

6 saat önce

Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Zara için bir fikrim var' proje yarışması sonuçlandı.

'Zara için bir fikrim var' yarışması düzenlendi, System.String[]

Zara Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Zara için bir fikrim var' proje yarışması sonuçlandı. Projede dereceye girenlerin ödülleri verildi.


Zara Kaymakamlığı tarafından ilçenin sorunlarına çözüm bulma noktasında halkın da fikirlerini almak amacıyla 'Zara için bir fikrim var' proje yarışması düzenlendi. Yarışmaya 35 proje başvurusu yapıldı. Zara Kaymakamlığı proje değerlendirme heyeti tarafından incelenerek projenin mevcut şartnameye uygunluğu, özgün oluşu, sorunlara akılcı ve gerçekçi çözüm önerisi sunması, sürdürülebilirlik, daha önce gerçekleştirilmiş ya da devam eden projelere benzerlik taşıması, yöre şartlarına uygunluk gibi birçok kriter dikkate alınarak değerlendirildi.


Kaymakamlık makamında düzenlenen ödül töreninde; "Her Şey Zara'da" projesiyle birinci olan Mustafa Göl ve "Sesli Öyküler" projesiyle ikinci olan Osman Sarıyıldız'a ödülleri Kaymakam Mehmet Sayın tarafından verildi.


Proje yarışması hakkında açıklama yapan Kaymakam Mehmet Sayın, "Hane ve esnaf ziyaretleri yaptığımızda vatandaşlarımızın güzel ilçemiz için bir fikrinin olduğunu gözlemledik. Buradan yola çıkarak bir fikir yarışması düzenlemeye karar verdik. Daha güzel bir Zara için vatandaşlarımızı da konuya dahil ederek böyle bir yarışmayı gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel bir yarışma oldu. Birbirinden güzel projeler başvurdu. Zara'mızın kültürünü yansıtacak projeleri seçmekte hakem heyetimiz çok zorlandı. İlk üç dereceye girenler titizlikle belirlendi. Yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dereceye giren proje sahiplerini tebrik ediyorum" dedi. - SİVAS

Mehmet Sayın, Kaymakamlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:03 Kaynak: İHA
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