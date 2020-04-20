Zara ilçesinde kamusal alanlarda maske takmak zorunlu oldu - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Zara Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi.

Vatandaşların maske ihtiyaçlarının kaymakamlık ve diğer kurumlar tarafından ücretsiz olarak karşılandığı anımsatılan açıklamada, "Bu nedenle pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde ve sokaklarda maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların maskelerini muhtarlıklardan temin edebilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet tarafından tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske verilmesi uygulamasına başlanıldığından maske satışı yasaklanmış, ayrıca vatandaşlarımızın maskesiz olarak ikametlerinden çıkmalarına yasak getirilmiştir. Bu nedenle diğer iş yerlerinde olduğu gibi, bankalar ve PTT şubelerine de maskesiz hiç kimse alınmayacak, işlem yaptırmak için gelen müşterilerine gerektiğinde yönetici veya sorumlularca bedelsiz maske temin edilecektir."