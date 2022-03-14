Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu

14.03.2022 14:29
Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu

Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu.

Yaklaşık beş ay önce üç kişi ile whatsapp buluşma platformu oluşturularak yola çıkılan Yeşil Zara Gönüllüleri, 73 kurucular kurulu ile dernek statüsüne dönüştü.

Yeşil Zara Gönüllüleri Dernek Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl Zara Cumhuriyet Ormanı oluşturmak üzere üç arkadaşıyla whatsapp grubu kurduklarını anımsattı.

Gruplarında 201 gönüllüye ulaştıklarını anlatan Sümbüloğlu, "Gönüllülerimizin katılımıyla da 11 bin fidanı toprakla buluşturarak 4 orman oluşturduk. Gönüllülerimizin sayısının artarak devam etmesi üzerine grup içerisinde yurt dışında olanlar hariç 73 kişi ile dernek kuruluşumuzu gerçekleştirdik." dedi.

Sümbüloğlu, derneklerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Derneğimiz yalnızca ağaçlandırma işlerinde değil küresel ısınmadan ağaçlandırmaya, çevre kirliliğinden doğanın korunmasına çok geniş alanda faaliyetler sürdürecek, farkındalıklar oluşturacaktır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor Sivas'ta genç dağcıların sayısı artıyor

Cumhuriyet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:41:06. #1.12#
SON DAKİKA: Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement