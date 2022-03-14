Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu.

Yaklaşık beş ay önce üç kişi ile whatsapp buluşma platformu oluşturularak yola çıkılan Yeşil Zara Gönüllüleri, 73 kurucular kurulu ile dernek statüsüne dönüştü.

Yeşil Zara Gönüllüleri Dernek Başkanı Rüşan Sümbüloğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıl Zara Cumhuriyet Ormanı oluşturmak üzere üç arkadaşıyla whatsapp grubu kurduklarını anımsattı.

Gruplarında 201 gönüllüye ulaştıklarını anlatan Sümbüloğlu, "Gönüllülerimizin katılımıyla da 11 bin fidanı toprakla buluşturarak 4 orman oluşturduk. Gönüllülerimizin sayısının artarak devam etmesi üzerine grup içerisinde yurt dışında olanlar hariç 73 kişi ile dernek kuruluşumuzu gerçekleştirdik." dedi.

Sümbüloğlu, derneklerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Derneğimiz yalnızca ağaçlandırma işlerinde değil küresel ısınmadan ağaçlandırmaya, çevre kirliliğinden doğanın korunmasına çok geniş alanda faaliyetler sürdürecek, farkındalıklar oluşturacaktır." diye konuştu.