Son Dakika Haberleri: Zara, Kapadokya'ya hayran kaldı
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Zara, Kapadokya'ya hayran kaldı

1 saat önce

Ünlü sanatçı Zara, hafta sonunda bir düğünde sahne almak üzere geldiği Kapadokya'da konser öncesinde bölgenin eşsiz güzelliklerini gezdi.

Zara, Kapadokya'ya hayran kaldı, System.String[]
Ünlü sanatçı Zara, hafta sonunda bir düğünde sahne almak üzere geldiği Kapadokya'da konser öncesinde bölgenin eşsiz güzelliklerini gezdi. Ünlü sanatçı Zara, hafta sonu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Devrent Vadisi ve Uçhisar beldesinin eşsiz güzelliklerini gezerek, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Zara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nevşehir, Ürgüp ve peribacalarını görmeyen gezginlere, kültür seyahati severlere şiddetle tavsiyemdir. Bu gördüğünüz açık hava müzesinde dağlardan gelen malzemeler alanı biçimlendirmiş. Volkanik faaliyet sonucunda kalınlığı 400 metreye ulaşan tüf, tüfit, ingnimbrit, kumtaşı, kiltaşı, kalker ve marnlardan oluşan Ürgüp Formasyonu olarak nitelendirilen 'volkanosedimenter' birim oluşmuş. Kızılırmak ve kolları volkanik araziye yerleşerek kanyonlar oluşturmuş ve yamaçlarında peribacaları ile badlands topografyası gelişmiş. Burada şahane kaya evler otel haline getirilmiş, oldukça keyifli. Yabancı turistlerin oluşturduğu bir kalabalık da var" sözlerini paylaştı. Zara'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
Kapadokya, Ürgüp, Güncel
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