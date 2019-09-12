Son Dakika Haberleri: Zara Kaymakamlığından aşure ikramı
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Zara Kaymakamlığından aşure ikramı

1 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Zara Kaymakamlığından aşure ikramı, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Zara Kaymakamlığı tarafından Kent Meydanında düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz'ün yaptığı duanın ardından Zara Kaymakamı Mehmet Sayın ve Belediye Başkan Vekili Uğur Gürsoy vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Programda konuşan Sayın, "Muharrem ayı münasebetiyle ilçemizde aşure ikramında bulunuyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, aşure günümüzü ve muharrem ayımızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Programa, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Uğur Gürsoy, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:30 Kaynak: AA
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