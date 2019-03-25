Son Dakika Haberleri: Zara Kaymakamlığından Şehide Vefa

Zara Kaymakamlığından Şehide Vefa

1 saat önce

Zara Kaymakamlığı tarafından Şehit Jandarma Er Kürşat Karapınar'ın ismi, okul kütüphanesine verildi.

Zara Kaymakamlığından Şehide Vefa, System.String[]
Zara Kaymakamlığı tarafından Şehit Jandarma Er Kürşat Karapınar'ın ismi, okul kütüphanesine verildi.

Zara Kaymakamlığı tarafından Reşitakif Paşa Ortaokulu'nda yaptırılan z kütüphaneye 1997 yılında Batman'ın Sason ilçesinde görevi başında şehit olan Jandarma Er Kürşat Karapınar'ın adı verildi.

Reşitakif Paşa Ortaokulu'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Vatanı ve milleti için görev yaparken şehit olan vatan evlatlarının isimlerini yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Kaymakamlık olarak üstlendiğimiz z kütüphanemizde şehidimizin adını yaşatacağız." dedi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala da "Yakını olarak hatıralarını ve acısını hissetmekte olduğumuz şehidimiz için yapılan bu anlamlı hizmet için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Hakan Doğan ise "Kaymakamlığımız tarafından okulumuzda öğrencilerimizin hizmetine giren z kütüphanemizde şehidimizin ismini yaşatacağımız için gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şehit Jandarma Er Kürşat Karapınar Z Kütüphanesi törenle açıldı.

Açılışa, ilçe protokolünün yanı sıra Şehit Jandarma Er Kürşat Karapınar'ın annesi Zehra Karapınar, ailesi, okul müdürleri ile öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:37 Kaynak: AA

Jandarma, Karapınar, Güncel
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