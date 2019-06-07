Son Dakika Haberleri: Zara Kiraz Festivali'nde konser verdi
Son Dakika Magazin Haber

Zara Kiraz Festivali'nde konser verdi

13 dakika önce

55. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Zara, Tekirdağ'da konser verdi.

Zara Kiraz Festivali'nde konser verdi, System.String[]
55. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Zara, Tekirdağ'da konser verdi.

55. Uluslararası Kiraz Festivali Tekirdağ'da görkemli bir şekilde start aldı. 55. Uluslararası Kiraz Festivali'nin ilk gecesinde ünlü sanatçı Zara, hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi Tekirdağ ve ilçeleri başta olmak üzere Edirne, Kırklareli gibi çevre illerden pek çok vatandaş festival alanını doldurdu. Yüzlerce vatandaşın Kiraz Festivali alanına akın etmesi ile konserde adeta adım atılacak yer kalmadı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da sahneye çıkan sanatçı Zara, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Ayrıca festival kapsamında Gencer Savaş ve Bandosu da konser verdi.

Konserden sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel sanatçılara çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:10 Kaynak: İHA
Tekirdağ, Zara, Kiraz, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gülşen'den iddialı çıkış: Sahnede en çok ben kazanıyorum Ayşe Hatun Önal: Çocuk yapma vaktim gelmiş Ünlü rapçi Ceza'nın babası hayatını kaybetti Aleyna Tilki yeşil bikinisiyle plajın ilgi odağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 12:23:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zara Kiraz Festivali'nde konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]