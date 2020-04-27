Zara Müftülüğü görevlileri çocukları evlerinde ziyaret ederek hediye verdi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde müftülük görevlileri, ramazan ayı dolayısıyla çocukları evlerinde ziyaret etti.

Zara Müftü Vekili Dursun Yiğit ve Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük bünyesindeki gençlik merkezinin, kurulduğu günden bugüne kadar önemli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle kurslara ara verdiklerini belirten Yiğit, "Çocuklarımızın büyük ilgi gösterdiği gençlik merkezimiz koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olunca görevli arkadaşlarımız çocuklarımızı evlerinde ziyaret ediyorlar ve Kur'an-ı Kerim, siyer kitabı, çocuk dergileri, çocuk takvimleri, mangala, çim adam, oyuncak arabadan oluşan paketleri hediye ediyorlar." dedi.

Ramazan ayı vesilesiyle çocukları ziyaret ederek, gençlik merkezi etkinliklerinin evlerde ebeveynleriyle devam edeceğini aktaran Yiğit, hafızlık eğitimlerinin, uzaktan eğitimle devam ettiğini de sözlerine ekledi.