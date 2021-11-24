Üye Girişi
Zara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Öncü seçildi - Son Dakika

Zara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Öncü seçildi

24.11.2021 11:01
Zara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Öncü seçildi

Sivas'ta Zara Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hatip Mahallesi Muhtarı Osman Öncü seçildi.

Sivas'ta Zara Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanlığına Hatip Mahallesi Muhtarı Osman Öncü seçildi.

Zara Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, 17 yıl dernek başkanlığı yapan ve yeniden aday olmayan Zeki Şimşek "onursal başkanlığa" getirildi.

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer de Şimşek'e plaket takdim etti.

Hatip Mahallesi Muhtarı Osman Öncü ile Ütük Köyü Muhtarı İbrahim Kızık'ın aday olduğu genel kurulda, 144 delegeden 73'ünün oyunu alan Öncü, başkanlığa seçildi.

Yeni yönetim kurulu da Abdulkadir Sazak, Cafer Altınok, Efendi Karaman, Mustafa Solar, Mahmut Akkaya, Vahap Şener'den oluştu.

Kongreye, Belediye Başkanı Fatih Çelik, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, kurum amirleri de katıldı.

Zara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Öncü seçildi
Zara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Öncü seçildi

Zeki Şimşek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Öncü seçildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meral Akşener: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur 11:16 Meral Akşener: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu! 11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu! KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi! 11:02 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum 09:38 Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi

Son Dakika Haberleri
11:16 MeraAkşener: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur
11:14 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!
11:10 Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!
11:01 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!
10:56 Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak
10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi
10:48 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!
10:37 Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!
Rusya'da insan yiyen adam paniği: Kanının ve etinin tadını çok beğenmedim Rusya'da insan yiyen adam paniği: Kanının ve etinin tadını çok beğenmedim         
11:16
Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro         
11:15
Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası! Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!         
11:10
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:21:24. #1.13#
SON DAKİKA: Zara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Öncü seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement