Zara Muhtarlar Derneği Başkanlığına Öncü seçildi - Son Dakika

Hatip Mahallesi Muhtarı Osman Öncü ile Ütük Köyü Muhtarı İbrahim Kızık'ın aday olduğu genel kurulda, 144 delegeden 73'ünün oyunu alan Öncü, başkanlığa seçildi.

Zara Kaymakamı Meriç Dinçer de Şimşek'e plaket takdim etti.

Zara Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, 17 yıl dernek başkanlığı yapan ve yeniden aday olmayan Zeki Şimşek "onursal başkanlığa" getirildi.

Meral Akşener: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur