ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz

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Filistinli model Qaher Harhash sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak Gazze halkına destek çağrısında bulundu. İspanya'nın moda devi ZARA'nın baş tasarımcısı Venessa Perelman ise mesaja skandal ifadelerle cevap verdi.

SKANDAL SÖZLERE YER VERDİ

Mesajları yayınlayan Harhash, Perelman'ın "Sektörümdeki insanlar İsrail ve Filistin hakkındaki gerçekleri biliyorlar. İsrail'i savunmayı sürdüreceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail parasıyla yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" dediğini iddia etti.

Model Qaher Harhash

ŞİRKET İFADELERİ KINADI

Zara'nın bağlı olduğu dev grup Inditex, Perelman'ın paylaşımı hakkında "Herhangi bir kültüre, dine, ırka yönelik ayrımcılık içeren ifadelerin kabul edilemez" dedi. ZARA'nın şirket prensipleri gereği hiçbir ayrımcı ve suçlayıcı ifadelere müsaade edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Temel değerlerimizi yansıtmayan bu yorumları kınıyoruz" sözlerine yer verdi.

Perelman'ın skandal ifadeleri üzerine markaya yönelik boykot çağrısı yapılırken, firmanın ise tepkileri dindirmeye çalıştığı öğrenildi.