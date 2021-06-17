ZARA'nın baş tasarımcısı skandal yarattı: İsrail'i savunacağım, Filistin halkı eğitimsiz

Filistinli model Qaher Harhash sosyal medya hesabı üzerinden mesaj atarak Gazze halkına destek çağrısında bulundu. İspanya'nın moda devi ZARA'nın baş tasarımcısı Venessa Perelman ise mesaja skandal ifadelerle cevap verdi.
Mesajları yayınlayan Harhash, Perelman'ın "Sektörümdeki insanlar İsrail ve Filistin hakkındaki gerçekleri biliyorlar. İsrail'i savunmayı sürdüreceğim. Halkınız eğitimli olsaydı, İsrail parasıyla yardımıyla inşa edilen hastane ve okulları havaya uçurmazdı" dediğini iddia etti.
Zara'nın bağlı olduğu dev grup Inditex, Perelman'ın paylaşımı hakkında "Herhangi bir kültüre, dine, ırka yönelik ayrımcılık içeren ifadelerin kabul edilemez" dedi. ZARA'nın şirket prensipleri gereği hiçbir ayrımcı ve suçlayıcı ifadelere müsaade edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Temel değerlerimizi yansıtmayan bu yorumları kınıyoruz" sözlerine yer verdi.
Perelman'ın skandal ifadeleri üzerine markaya yönelik boykot çağrısı yapılırken, firmanın ise tepkileri dindirmeye çalıştığı öğrenildi.
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