Zara'nın giyim kültürü Zara Bebekleri yaşatılacak - Son Dakika

Zara'nın giyim kültürü Zara Bebekleri yaşatılacak

04.11.2020 11:09

Zara'nın giyim kültürü Zara Bebekleri yaşatılacak Sivas'ın Zara İlçesinin geçmişteki giysi kültürü Zara bebekleri ile yaşatılacak Zara kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu geçmişte yaygın olarak kullanılan ve günümüzde çok kullanılmayan, unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetler,...

Zara'nın giyim kültürü Zara Bebekleri yaşatılacak

Sivas'ın Zara İlçesinin geçmişteki giysi kültürü Zara bebekleri ile yaşatılacak

SİVAS - Zara kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu geçmişte yaygın olarak kullanılan ve günümüzde çok kullanılmayan, unutulmaya yüz tutmuş yöresel kıyafetler, Zara Bebekleri ile yaşatılacak.

Konu hakkında açıklama yapan Kaymakam Mehmet Sayın, "Zara'da uzunca bir süredir buradayız ve sıkça da köylerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Köy ziyaretlerimiz esnasında vatandaşlarımızın köylerde gelenek, görenekleri, diğer alışkanlıkları nelerdir diye baktığımız zaman çok güzel şeylerle karşılaştık. Zara'mızın köklü bir geçmişi var. Bu köklü geçmiş sonucunda da tarihten günümüze ciddi bir kültür birikimi söz konusu. Bu kültür birikimi ile alakalı da birçok hemşehrimiz ilçemizle alakalı akademik çalışmalar da yapmışlar. Bunlardan bir tanesi olan İsmail Hakkı Acar hocamızın eserleri üzerinden de bir inceleme yaptık. Köy ziyaretlerimizde gündelik hayatta ve özel günlerinde giydikleri bu kıyafetleri gördük. Giysiler ile ilgili neler yapabiliriz diye Öğretim Görevlisi Özlem Sayın ile beraber düşündük. Ciddi anlamda kültürel bir değerimiz, birikimimiz var ancak bunu görsel anlamda nasıl kullanabiliriz, özellikle dışarıdan gelen hemşehrilerimizin buna ilişkin bir hatıralarının olması, yörenin alınabileceği, satılabileceği ürünlerinin ortaya çıkması gibi talepleri de dikkate alarak böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Öğretim Üyesi Özlem Sayın'ın yöresel bebek imalatı yapan bir kişiyle irtibata geçerek prototipin ortaya çıkarılmasını sağladığını belirten Sayın, "Elimizdeki kültürel verileri ilgili kişiyle paylaşarak prototipi ortaya çıkardık. Tabi bu nihai bir ürün değil ama hemen hemen beklediğimiz, istediğimiz bir ürün ortaya çıktı. Üzerinde biraz daha çalışma yaparak nihai ürünü ortaya çıkardıktan sonra da Bizim Zara'mızın, kendi kültürümüzü, değerlerimizi ortaya koyacak ve insanların kolayca ulaşabileceği, satın alabilecekleri, hediye edebilecekleri yöresel bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Zara Bebekleri ismiyle tescil çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Sayın, "Tescil çalışmalarımız var ama daha öncesinde her köyümüzün ayrı ayrı yöresel değerlerini, kıyafetlerini ortaya çıkaracağız. Öğretim görevlisi olması hasebiyle eşim de akademik çalışma yapacak. Üniversite ve Kaymakamlık olarak akademik de bir çalışma ortaya koyacağız. Daha sonra da bu ürünlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

Korkut, Tödürge ve Özköylerde günlük hayatta kullanılan ve kullanımda olmayan kıyafetlerin modellerinin çıkartıldığını belirten Sayın, diğer köylere ait kültürel değerleri yansıtan kıyafetlerinde modelleme yapılacağını sözlerine ekledi.

Zara'nın giyim kültürü Zara Bebekleri yaşatılacak
Zara'nın giyim kültürü Zara Bebekleri yaşatılacak
Zara'nın giyim kültürü Zara Bebekleri yaşatılacak
Zara'nın giyim kültürü Zara Bebekleri yaşatılacak

Öğretim Görevlisi, Mehmet Sayın, Sivas, söz, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zara'nın giyim kültürü Zara Bebekleri yaşatılacak - Son Dakika


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