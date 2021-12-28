Zara'nın gölleri buz tuttu ortaya bu manzaralar çıktı - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde bulunan birbirinden güzel göller havaların soğuması ile buz tuttu, ortaya görülmeye değer manzaralar çıktı.

Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyü sınırları içerisinde bulunan Kızılçan, Dipsizgöl, Ağagöl ve Karagöl havaların soğuması ile buz tuttu. Yaz aylarında güzellikleri ile büyüleyen göller buz tutan yüzeyleri ile aynı bir güzelliğe büründü. Canova köyü sakinleri köylerinde bulunan göllerin yazın aynı kışın aylı bir güzel olduğunu belirterek, "Havaların soğuması ile göllerimiz donmaya başlıyor. Havalar biraz daha soğuyunca tamamen donacaklar ve üzerlerinde yürümek mümkün olacak. Şu an üzerlerinde yürünmez. Özellikle Dipsiz gölün yüzeyinde yürümek son derece tehlikeli olan. Çünkü dibi bilinmiyor. İnsan kaybolur gider" dediler.

(Volkan Kaplan - Seda Özel/ İHA)