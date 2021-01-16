"Zara Okuyor" yarışması düzenlendi - Son Dakika

"Zara Okuyor" yarışması düzenlendi

16.01.2021 17:35

Sivas'ın Zara ilçesinde "Zara Okuyor" yarışması düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Zara Okuyor" yarışması düzenlendi.

Zara Belediyesi tarafından kurulan zaraokuyor.com web sitesinde Diyanet İşleri Başkanlığına ait yetişkinler ve çocuklara yönelik kitaplarla gerçekleştirilen online yarışmada dereceye girenler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Okuma alışkanlığının toplumumuza kazandırılması, okuyan bireylerin sayısının desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlik için belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Zara Belediyesi tarafından kurulan site üzerinden yapılan yarışmada dereceye giren katılımcıları da tebrik ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise "Çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırma, vatandaşlarımızı sözcüklerin zengin dünyasıyla buluşturma, farklı düşünme, araştırma, dili güzel ve etkili kullanabilme becerisini geliştirme, okuduğu kitabı değerlendirebilme becerisi kazandırmak amacıyla bu siteyi kurduk. Site üzerinden gerçekleştirdiğimiz çevrimiçi yarışma ile dereceye giren vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Her yarışmada ilk ona girenlerin ödüllendirildiğini hatırlatan Çelik, yarışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Programın sonunda "Peygamberimizin Hayatı" isimli eserde ilk ona giren yetişkinler ile "Büyük Karanlığın Sırrı" isimli eserde ilk ona giren çocuklara ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Törene, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, yarışmacılar, öğrenciler ve velileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mehmet Sayın, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Zara Okuyor' yarışması düzenlendi - Son Dakika


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