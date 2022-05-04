Zara, sesi ve güzelliği ile mest etti - Son Dakika

Zara, sesi ve güzelliği ile mest etti

Sevilen sanatçı Zara, Bodrum'u salladı

MUĞLA - Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Zara, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Muğla'nın Bodrum ilçesindeki The Oba Otel'de konser verdi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Bodrum'un en lüks otellerinden biri olan The Oba Otel'de hayranları ile buluştu. Siyah bir kıyafetle sahneye çıkan ünlü sanatçı, güçlü sesiyle tatilcilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserde güzelliği ile dikkati çeken Zara, hem söyledi hem oynadı. Tatilciler de sevilen sanatçının söylediği şarkılara eşlik etti.

"Ne güzel bir bayram"

Konserde hayranları ile de sohbet eden ünlü sanatçı, "Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ne güzel bir gece, ne güzel bir bayram. Sizlerle birlikte olmak benim için zaten bayram vesilesi. Bence insanın sevdiği ile buluşmasını tek anlamı var. Bayram gibi, öyle değil mi? Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık." diye konuştu.

"İnşallah sezon sonuna kadar ara ara beraber olacağız"

Oba Otel Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Mustafa Akan, Zara'ya çiçek takdim etti. Sevilen sanatçı Zara ile yaz sezonuna zaman zaman beraber olacaklarını söyleyen Akan, "Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadı, anlaştı bizimle. İnşallah sezon sonuna kadar ara ara beraber olacağız." dedi.

"İnşallah bu gibi tesisler daha da çoğalır"

Otellerinin konseptinden de bahseden Oba Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akan, "Bizim konseptte alkol yok. Bayanlar için özel plajımız var. Türkiye'de böyle bir ihtiyaç vardı. İnşallah bu gibi tesisler daha da çoğalır. Hepinizin bayramını kutlarım." diye konuştu.