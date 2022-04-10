Zara Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı tamamlandı - Son Dakika
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Zara Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı tamamlandı

10.04.2022 11:12
Zara Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı tamamlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen ve 2 gün süren "Zara Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı" sona erdi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen ve 2 gün süren "Zara Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı" sona erdi.

Belediye konferans salonundaki çalıştayda konuşan Vali Salih Ayhan, tarım ve hayvancılık alanında ilçe düzeyinde ilk defa çalıştay düzenlendiğini söyledi.

Çalıştaylarda tarım ve hayvancılığını harekete geçirecek fikirlerin ortaya çıktığını dile getiren Ayhan, "Bu anlamda çalıştayları çok önemsiyorum. Sivas'ımız tarım ve hayvancılık alanında güçlü bir potansiyele sahip, bu tarz çalışmalar çok kıymetli. Arıcılıkta söz sahibi olan Zara'nın tarım ve hayvancılığının her alanda da marka olması için fikirler önemli. İş insanlarımızın da bunu önemsiyor olması çok güzel." dedi.

Çalıştayda, yöresel tohumlar, tarla ve bahçe bitkileri, meyve ağaçları budaması, aromatik bitkiler, bitki sağlığı, meyvecilik, organik ve iyi tarım uygulamaları, organik arıcılık, hayvancılık işletmelerinde kurulum ve yönetimde hatalar, Türkiye ve Sivas bölgesindeki hayvan varlığı konularında bilgilendirme yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zara Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı tamamlandı - Son Dakika


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