Zara'ya özel eğitim merkezi yapılacak - Son Dakika
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Zara'ya özel eğitim merkezi yapılacak

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesine özel eğitim merkezi yapılacak.

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Sivas'ın Zara ilçesine özel eğitim merkezi yapılacak.


AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur birlikteliğinde, Zara ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu.


Beraberindeki heyet ile birlikte Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi inşaatını gezen Soluk, buradaki incelemelerin ardından eski Atatürk Anaokulu binası arsasının olduğu bölgeyi gezdi. Burada açıklama yapan Soluk, "Öğrencilerimizin modern ve donanımlı bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla, özel mimarisiyle okullarımızın yoğunlukta olduğu bölgede, özel eğitim merkezimizi inşa edeceğiz" dedi. - SİVAS

Mehmet Habib Soluk, Milletvekili, AK Parti, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:43 Kaynak: İHA
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