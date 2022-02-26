Zara Ziraat Odası Başkanı, Şerefiyeli çiftçilerle bir araya geldi - Son Dakika

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Şerefiye köyünde çiftçilerle bir araya geldi.

Çevre köylerdeki muhtarların da katıldığı toplantı köy kıraathanesinde yapıldı.

Şimşek, toplantıda çiftçileri, tapu miras intikali, çiftçi kayıt sistemi, kurslar, eğitim desteği, hayvancılık, yem bitkisi desteği ve solucan gübresi konularında bilgilendirdi.

Çiftçi kayıt sistemine giren ekilebilir arazi oranını bir yılda 12 bin 887 dekar artırdıklarına dikkati çeken Şimşek, "Bu sayede ilçemize de 1 milyon 160 bin lira ek destekleme girmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, meraların boş kalmaması gerektiğine de değinerek, özellikle gençlerin tarım ve hayvancılığa teşvik edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.