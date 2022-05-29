Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek'in köy ziyaretleri sürüyor

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Köy ziyaretlerini sürdüren Şimşek, Ağlıkçay, Aluçluseki, Belentarla, Beypınarı, Büyükköy, Iğdır, İğdeli, İkideğirmen, Kanlıçayır, Karaçayır, Kısık, Körpınar, Kuruköprü, Sancakkale ve Topaktaş köylerinde muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelerek, desteklemeler, intikaller, hayvancılık konularında bilgi verdi.

Şimşek, ilçede artış yaşanan KKKA vakalarına karşı keneyle mücadele için çiftçilere losyon hediye etti.

İki günde 15 köyde ziyaretlerde bulunduklarını, çiftçilerin sorun ve beklentilerini dinlediklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Köylerimize, köyümde yaşamam için bir sürü nedenim var, genç çiftçi, arıcılık, küçükbaş, büyükbaş, kümes hayvancılığı destek ve programlarından yararlanarak dönüşler olması en büyük beklentimizdir. Köylerimizde dağ ve tepelerde tüm canlıların istifade edebileceği yemişli orman ağaçlarının dikilmesine önem verilmelidir. İlçemizin başına bela olan KKKA virüsü taşıyıcısı kenelere karşı kanatlı hayvanlarla doğada mücadeleyi artırmamız gerekmektedir. Bu ve buna benzer birçok konuda fikir paylaşımında bulunduk."