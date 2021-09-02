Zara Ziraat Odası Başkanı Şimşek köylerde bilgilendirme toplantıları düzenliyor - Son Dakika

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy gezileri kapsamında çiftçileri çeşitli konularda bilgilendiriyor.

Evrencik, Kardere, Söğütözü, Çaylıca, Aşağımescit, Yukarımescit, Yukarıçamurcu, Bektaş köyleri ile Yanık ve Boğaz mezralarını ziyaret eden Şimşek, muhtar ve çiftçileri bilgilendirdi.

Şimşek, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azalması ve normalleşme süreci kapsamında köy gezilerine devam ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerde çiftçilerin sorunlarını dinlediklerini ve bilgilendirme yaptıklarını belirten Şimşek, "Muhtarlarımıza ve çiftçilerimize Çiftçi Kayıt Sistemi dosyaları, destekleme dışı kalan arazilerin çok düşük maliyetlerle miras intikal işleri ile kayıt altına alınabildiği, kuraklık desteklemesi konularında bilgi verdik." dedi.

Köylerde hayvancılığın ve tarımsal faaliyetlerin artırılması amacıyla ziyaretleri sürdüreceklerini aktaran Şimşek, tespit ettikleri sıkıntıları da ilgili kurumlara ileteceklerini aktardı.