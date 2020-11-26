Zara Ziraat Odası besicilere ucuz yem temin edecek - Son Dakika

Zara Ziraat Odası Başkanlığı ile özel bir firma arasında imzalanan protokolle çiftçilerin ucuz yem temin etmesi sağlanacak.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ile firma yetkilisi Murat Özmen, oda binasında protokol imzaladı.

Şimşek, çiftçilere ucuz yem temin etme adına 2 yıl önce çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda bu yıl da protokol imzaladıklarını belirten Şimşek, "Başlattığımız uygulamadan dolayı üyelerimiz memnuniyetlerini bildirmektedirler. Taleplerin çokluğundan bu yıl da piyasa araştırması yaparak en uygun fiyatı veren bir firma ile sözleşmemizi imzaladık. İmzalanan protokol ile zam gelse dahi 2020 yılı sonuna kadar fiyat farkı uygulanmayacak. Çiftçilerimizin üründen memnuniyetine göre devam edilecek, aksi takdirde oda olarak tek taraflı sözleşme feshi uygulanabilecek." dedi.