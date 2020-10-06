Zara Ziraat Odası ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Zara Ziraat Odası Başkanlığı ekim ayı meclis toplantısı Bozkır köyünde gerçekleştirildi.

Bozkır köyü konağı bahçesinde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü, kasım ayı faaliyetleri belirlendi.

Bölge çiftçilerinin sorunlarının dinlenildiği toplantı sonunda oda faaliyetlerine maddi ve manevi destek sağlayan oda meclis üyesi, iş insanı Mehmet Bağca'ya meclis başkanı Hasan Horan tarafından plaket takdim edildi.

Toplantıda konuşan Oda Başkanı Zeki Şimşek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oda faaliyetlerimizi sınırlamak mecburiyetinde kaldık. Bu süreçte çiftçi çocuklarımızın eğitimlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirdik. Sınav hazırlık kursu kolaylığı, tablet kampanyası gibi çiftçi çocuklarımızın eğitimine destek olmaya çalıştık. Eğitim desteklerimiz bu ayda da devam edecektir." dedi.

Arıcıların mahsullerinin yurtdışında değerlendirilmesi hususunda aracılık yaptıklarını, Zara balının yıllık ortalama 70 ton civarında ihracatının yapılacağını belirten Şimşek, ilçe üreticilerinin kazancı için sürekli çalışmalar yaptıklarını aktardı.