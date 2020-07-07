Zara Ziraat Odası Meclis Toplantısı Ütük köyünde yapıldı - Son Dakika

Zara Ziraat Odası temmuz ayı meclis toplantısı Ütük köyünde gerçekleştirildi.

Ütük köy konağı avlusunda düzenlenen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemi değerlendirilmesi yapıldı, oda faaliyetleri ile ilgili kararlar alındı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, koronavirüs döneminde toplantıları uzaktan yaptıklarını söyledi.



Uzun bir sürecin sonunda ilk kez bir araya geldiklerini belirten Şimşek, "Zor bir süreci atlatmanın mücadelesini milletçe vermekteyiz. Bizler de oda olarak çiftçilerimizin her zaman yanlarında olduk, oda hizmetlerinde personelimiz tarafından üyelerimize gerekli tüm kolaylık ve destek sağlandı." dedi.

Oda meclisi, düzenlenen toplantı sonunda balya yapım fiyatı piyasa araştırması, odaya ait tesisin işletme sözleşmesinin beş yıl uzatılması, kantarın üye çiftçilere ücretsiz hizmet vermesi, silaj ve eleme tesislerinde uygun fiyattan eleme yaptırılması, çiftçilerin buğdaylarının işletme tarafından satın alınması, ucuz yem satışlarının devam ettirilmesi konularında karar aldı.