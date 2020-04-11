Zara Ziraat Odası'ndan arıcılar ve çiftçiler için ucuz şeker desteği - Son Dakika

Zara Ziraat Odası Başkanlığı, arıcılar ve çiftçilere ucuz toz şeker temini için bir firma ile anlaşma imzaladı.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı'nda imza töreni düzenlendi.

Oda Başkanı Zeki Şimşek, törende yaptığı konuşmada, "Başta arıcılarımız olmak üzere tüm çiftçilerimizin toz şeker ihtiyacının karşılanması amacıyla piyasa araştırması gerçekleştirdik. En uygun teklifi veren firma ile yaptığımız imza sonucunda odamız üyeleri, oda kayıt belgesini göstermek suretiyle ucuz toz şeker temin edebilecekler." dedi.

Firma yetkilisi İsa Kaya ise "Gerçekleştirdiğimiz imza protokolü ile arıcılarımız ve üreticilerimiz oda kayıt belgesini yanlarında getirerek 50 kilogramlık torba toz şekeri peşin olmak şartıyla 206 liradan firmamızdan temin edebilecekler." diye konuştu.