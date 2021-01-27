Zara Ziraat Odası'ndan köy gezileri - Son Dakika

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Yarağıl, Tuzlagözü, Selimiye, Karslılar, Emirhan ve Akdede köylerine giden Şimşek, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelerek sorunları ve talepleri dinledi.

Köy meydanları, muhtarlıklarda ve köy evlerinde çiftçilerle buluşan Şimşek, devlet yatırımları, hibe programları hakkında bilgilendirme yaparak çocuklara ve çiftçilere çeşitli hediyeler verdi.

Şimşek, "Kovid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır ara vermek durumunda kaldığımız köy gezilerimize kurallara riayet etmek suretiyle yeniden başladık. 6 köy ve 4 mezramıza gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde salgın döneminin etkilerini gözlemledik. Süreçten olumsuz etkilenen çiftçilerimiz, her şeye rağmen devletimiz ve milletimiz için üretmeye devam etmektedirler. Artan giderlerden ciddi derecede etkilenen çiftçilerimiz, başta gübre, mazot sorunu olmak üzere giderlerin iyileştirilmesi beklentisi içerisindeler. Yükselen gübre fiyatlarından muzdarip olduklarını dile getiren üreticilerimiz çözüm bekliyor." dedi.

Devlet hibeleri konusunda çiftçileri bilgilendirdiklerini ifade eden Şimşek, "Devletimiz kanalıyla yürütülmekte olan TKDK, KKYDP, Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projeleri hakkında çiftçilerimizin gerekli başvuruları yapmalarını hatırlattık. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması ve sürü yönetimi kurslarına ilgi gösterilmesi gerekliliğine vurgu yaptık." diye konuştu.