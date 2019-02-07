Son Dakika Haberleri: Zara Ziraat Odası'ndan Köy Ziyareti

Zara Ziraat Odası'ndan Köy Ziyareti

1 saat önce

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Göktepe köyünde çiftçileri ziyaret etti.

Zara Ziraat Odası'ndan Köy Ziyareti, System.String[]
Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Göktepe köyünde çiftçileri ziyaret etti.

Köyde çıkan yangında evi zarar gören Gazi Koç ile aynı yangında ahır ve samanlığı yanan İsmail Koç'u da ziyaret eden Şimşek, ailelere geçmiş olsun diledi.

Şimşek, köy gezilerini yaklaşık iki yıldır sürdürdüklerini belirterek, bu yılki geziye Göktepe köyünden başladıklarını söyledi.

Ziyarette köy muhtarı İmam Kaya ile de görüşerek çiftçilerin sorunlarını dinlediklerini belirten Şimşek, "Ziyaretimiz kapsamında evi, ahır ve samanlığı yanan ailelerimize de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bir vatandaşımızın yem ve saman dolu samanlığının yanması nedeniyle hayvanlarının ihtiyacı olan yemi Ziraat Odası olarak tedarik ettik." dedi.

Şimşek, çiftçilerin sorunlarını dinleme ve çözüm üretme noktasında köy ziyaretlerinin devam edeceğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:39 Kaynak: AA

Gazi Koç, Göktepe, Güncel
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